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Алтайский край

Катунь24: Минпросвещения пообещало провести выпускные вечера в привычном формате

Мар 21, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

Минпросвещения пообещало провести выпускные вечера в привычном формате20 марта 2021, 17:26

В 2020 году из-за пандемии коронавируса общероссийские выпускные прошли дистанционно.

Фото: pixabay.com

Об этом заявил журналистам глава ведомства Сергей Кравцов.

«Мы надеемся, что [вечера пройдут] очно», — сказал Кравцов, отвечая на вопрос журналистов о том, в каком формате пройдут выпускные вечера.

В 2020 году Минпросвещения рекомендовало школам отказаться от проведения выпускных вечеров в очной форме.

Катунь24

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