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Алтайский край

Катунь24: Младенческая смертность в России достигла исторического минимума

Мар 21, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

Младенческая смертность в России достигла исторического минимума20 марта 2021, 19:38

 Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Фото: pixabay.com

Младенческая смертность  в России составила 4,5 промилле (соответствует 0,45%), это на 8,5% меньше, чем прогнозировали власти.

«Это по сравнению с предыдущим годом самый низкий показатель, даже от того, что мы ожидали, он ниже на 8,5%», — цитирует Мурашко «Известия».

В 2020 году в России умерло на 12% меньше младенцев, чем в 2019 году.

Катунь24

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