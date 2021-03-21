Катунь24: Минпросвещения пообещало провести выпускные вечера в привычном формате

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Минпросвещения пообещало провести выпускные вечера в привычном формате20 марта 2021, 17:26

В 2020 году из-за пандемии коронавируса общероссийские выпускные прошли дистанционно.

Фото: pixabay.com

Об этом заявил журналистам глава ведомства Сергей Кравцов.

«Мы надеемся, что [вечера пройдут] очно», — сказал Кравцов, отвечая на вопрос журналистов о том, в каком формате пройдут выпускные вечера.

В 2020 году Минпросвещения рекомендовало школам отказаться от проведения выпускных вечеров в очной форме.

Катунь24