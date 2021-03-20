Катунь24: Мужчина поджёг человека ​​​​​​​на рынке в Барнауле

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Мужчина поджёг человека ​​​​​​​на рынке в Барнауле19 марта 2021, 18:29

Присяжные вынесли обвинительный вердикт по уголовному делу 39-летнего жителя Барнаула, который совершил убийство с особой жестокостью.

Фото: pixabay.com

В июне прошлого года на рынке «Докучаевский» он облил бензином одного из покупателей и поджёг его. Несмотря на то, что потерпевшему оказали медицинскую помощь, спасти его не удалось. Спустя 6 дней пострадавший скончался в больнице от термических ожогов 50 % тела.

В соответствии с законом на следующей стадии вынесения вердикта судья рассмотрит вопросы, связанные с юридической квалификацией содеянного, и назначит виновному наказание.

Катунь24