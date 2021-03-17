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Алтайский край

Катунь24: Мессенджер WhatsApp предупредил пользователей об отключении

Мар 17, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

Мессенджер WhatsApp предупредил пользователей об отключении16 марта 2021, 14:33

Через 2 месяца пользователи приложения должны будут принять новые правила пользования. Иначе им придется отказаться от него.

Фото: pixabay.com

Приложение стало предупреждать пользователей о возможном отключении в их аккаунтах ряда функций, если они не примут обновлённое соглашение о политике конфиденциальности. Ранее мессенджер собирался рассылать такие уведомления после 15 мая. 

«В течение короткого времени вы сможете принимать звонки и уведомления, но не сможете читать и отправлять сообщения», — говорится в уведомлении.

Для дальнейшего использования мессенджером предлагается согласиться с представленными обновлениями.

Катунь24

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