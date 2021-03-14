Катунь24: Масленица 2021: где в Барнауле пройдут народные гуляния?

‹‹ НАЗАД

ВПЕРЁД ››

Масленица 2021: где в Барнауле пройдут народные гуляния?13 марта 2021, 15:00

Завтра, 14 марта 2021 года, в краевой столице отметят Масленицу. Рассказываем, что интересного ждет барнаульцев на городских площадках.

Фото: pixabay.com

Эко-ярмарка ВДНХ

Начало в 12:00.

Здесь пройдут соревнования гиревиков и ходулистов, бои на бревне и турниры по шашкам. Гостей также ждет выступление фольклорных коллективов. Там же пройдет заплыв моржей и выставка кошек.

Парк «Лесная сказка»

Начало в 12:00.

Детей и взрослых ждут игры и конкурсы. Сожжение чучела зимы состоится в 13:00. В честь праздника в парке также запустят часть аттракционов.

Парк «Центральный»

Начало в 14:00.

В этом парке выберут лучшее чучело Масленицы, а после кукол сожгут. Гостей также ждут конкурсы и игры.

Пешеходная Мало-Тобольская улица

Начало в 13:00

Гостям предложат окунуться в атмосферу старинного русского праздника с его традициями. Жителей и гостей Барнаула ждёт яркая программа со спортивными состязаниями. Желающие смогут прокатиться на пони и собачьей упряжке, сфотографироваться с хаски. Также в рамках праздника пройдет «Ярмарка ремесла», на которой мастера народного творчества представят свои работы

ТРЦ GALAXY

Начало в 14:00

На 3 этаже ТРЦ пройдет праздничная программа с анимационными героями. Для посетителей подготовили конкурсы, танцы и подарки.

Парк-отель «Чайка»

Начало в 13:00.

В программе «перетягивание не каната, а квадроцикла», веселые игры с призами. Завершится праздник сожжением чучела.

Катунь24