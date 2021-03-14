Катунь24: Масленица 2021: где в Барнауле пройдут народные гуляния?

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Масленица 2021: где в Барнауле пройдут народные гуляния?13 марта 2021, 15:00
Завтра, 14 марта 2021 года, в краевой столице отметят Масленицу. Рассказываем, что интересного ждет барнаульцев на городских площадках.
Фото: pixabay.com
Эко-ярмарка ВДНХ
Начало в 12:00.
Здесь пройдут соревнования гиревиков и ходулистов, бои на бревне и турниры по шашкам. Гостей также ждет выступление фольклорных коллективов. Там же пройдет заплыв моржей и выставка кошек.
Парк «Лесная сказка»
Начало в 12:00.
Детей и взрослых ждут игры и конкурсы. Сожжение чучела зимы состоится в 13:00. В честь праздника в парке также запустят часть аттракционов.
Парк «Центральный»
Начало в 14:00.
В этом парке выберут лучшее чучело Масленицы, а после кукол сожгут. Гостей также ждут конкурсы и игры.
Пешеходная Мало-Тобольская улица
Начало в 13:00
Гостям предложат окунуться в атмосферу старинного русского праздника с его традициями. Жителей и гостей Барнаула ждёт яркая программа со спортивными состязаниями. Желающие смогут прокатиться на пони и собачьей упряжке, сфотографироваться с хаски. Также в рамках праздника пройдет «Ярмарка ремесла», на которой мастера народного творчества представят свои работы
ТРЦ GALAXY
Начало в 14:00
На 3 этаже ТРЦ пройдет праздничная программа с анимационными героями. Для посетителей подготовили конкурсы, танцы и подарки.
Парк-отель «Чайка»
Начало в 13:00.
В программе «перетягивание не каната, а квадроцикла», веселые игры с призами. Завершится праздник сожжением чучела.