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Алтайский край

Катунь24: Мошенники вынудили жительницу Барнаула оформить кредит и украли у нее больше миллиона рублей

Мар 14, 2021
ГОРНЯК22 15.03.2021

Мошенники вынудили жительницу Барнаула оформить кредит и украли у нее больше миллиона рублей13 марта 2021, 11:52

В Барнауле 40-летняя местная жительница обратилась в полицию, заявив, что неизвестные похитили у нее крупную сумму, сообщает региональное управление МВД России.

Фото: pixabay.com

Горожанке позвонил мужчина, который представился сотрудником банка, и сообщил, что неизвестные пытаются перевести её сбережения в Тюменскую область.

Доверчивая горожанка поверила лжебанкиру и пошла в банк. Там она оформила на себя кредит и перевела деньги на номера, которые ей продиктовал аферист.

В течение двух дней мошенники неоднократно звонили женщине и убеждали ее снимать остатки денег и переводить на якобы безопасные счета. Всего потерпевшая перевела злоумышленникам больше миллиона рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Неизвестных разыскивает полиция.

Катунь24

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