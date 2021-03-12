Катунь24: Минздрав Алтайского края опроверг информацию о массовом отравлении в барнаульской школе

Минздрав Алтайского края опроверг информацию о массовом отравлении в барнаульской школе11 марта 2021, 19:23

Сегодня, 11 марта 2021 года, появилась информация, что старшеклассники барнаульской школы № 128 массово пожаловались на ухудшение самочувствия.

Фото: pixabay.com

Минздрав Алтайского края сообщает, что информация в СМИ об обращении к медикам более 140 школьников с симптомами отравления не соответствует действительности. Подтвержденных случаев отравления нет.

Информация об этом также поступала в комитет по образованию Барнаула. Комитет создал комиссию и направил ее в школу. По предварительным результатам проверки выяснилось, что заболевшим были поставлены диагнозы «гастроэнтерит», «расстройство ЖКТ», ОРВИ.

Катунь24