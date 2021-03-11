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Алтайский край

Катунь24: Министра здравоохранения Алтая задержали по подозрению в коррупции

Мар 11, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

Министра здравоохранения Алтая задержали по подозрению в коррупции10 марта 2021, 13:01

Сейчас чиновник находится в региональном Cледственном комитете.

Фото: minzdrav.med04.ru

Сегодня, 10 марта 2021 года, в Республике Алтай сотрудники правоохранительных органов задержали главу регионального Минздрава Сергея Коваленко по подозрению в коррупции, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Коваленко подозревают в получении взятки», — сказано в сообщении.

Официальных комментариев от Следкома не поступало.

Катунь24

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