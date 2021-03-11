Катунь24: Министра здравоохранения Алтая задержали по подозрению в коррупции

Министра здравоохранения Алтая задержали по подозрению в коррупции10 марта 2021, 13:01
Сейчас чиновник находится в региональном Cледственном комитете.
Фото: minzdrav.med04.ru
Сегодня, 10 марта 2021 года, в Республике Алтай сотрудники правоохранительных органов задержали главу регионального Минздрава Сергея Коваленко по подозрению в коррупции, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Коваленко подозревают в получении взятки», — сказано в сообщении.
Официальных комментариев от Следкома не поступало.