Катунь24: Министра здравоохранения Алтая задержали по подозрению в коррупции

Министра здравоохранения Алтая задержали по подозрению в коррупции10 марта 2021, 13:01

Сейчас чиновник находится в региональном Cледственном комитете.

Фото: minzdrav.med04.ru

Сегодня, 10 марта 2021 года, в Республике Алтай сотрудники правоохранительных органов задержали главу регионального Минздрава Сергея Коваленко по подозрению в коррупции, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Коваленко подозревают в получении взятки», — сказано в сообщении.

Официальных комментариев от Следкома не поступало.

Катунь24