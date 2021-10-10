Катунь24: Льву стоит задуматься о перспективах, а Козерог не будет рваться на первые роли. Гороскоп на 10 октября

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 10 октября.

У Овна есть шанс узнать инсайдерскую информацию, которая поможет ему продвинуться вперед! Возможно, ему удастся случайно услышать то, что не предназначалось для его ушей, или же прийти к нужному умозаключению на основе слухов и другой обрывочной информации. Главное, что благодаря стечению обстоятельств или своим аналитическим способностям, Овен сегодня может получить в руки ключ, открывающий двери к новым достижениям и успехам.

Тельцу стоит подумать над тем, что именно в последнее время он делал не так, где совершил ошибку. День наделяет его не только самокритичностью, но и способностью посмотреть на себя со стороны, беспристрастно оценив свои действия. Возможно, в каких-то вещах Телец поторопился, сбился с пути или просто не довел дело до конца? Понять это сегодня – значит сделать первый шаг к тому, чтобы со временем исправить ситуацию.

В каком-то вопросе от Близнецов может потребоваться сделать выбор, и им будет нелегко принять решение. Как поступить, если в обоих вариантах присутствуют свои очевидные минусы и плюсы? Звезды гороскопа не советуют Близнецам торопиться. Даже если ситуация подгоняет их в спину, сегодня Близнецам не стоит идти у нее на поводу. Пусть решение как следует созреет, отлежится. Возможно, есть шанс найти компромисс? А может быть, пока Близнецы думают, появится еще и третий вариант?

Каким бы опытом Рак ни обладал, ситуация может на какое-то время поставить его в роль ученика. Возможно, ему будет необходимо проконсультироваться с кем-то более опытным или же начальство возьмет Рака под свой личный контроль. А может быть, Рак почерпнет нужные ему для работы сведения из чужого разговора. В любом случае, сегодня ему стоит прислушиваться к советам других и помнить: если хочешь добиться успеха, учиться никогда не поздно.

Звезды гороскопа предлагают Льву задуматься о перспективах. Бездумно плыть по течению – не та стратегия, которая способна вознести до самых высот. Возможно, жизнь Льва вошла в колею и не оставляет времени на продвижение, но сегодня – хороший день для того, чтобы трезво оценить свой потенциал. Быть может, Лев обнаружит, что на своем месте он уже достиг «потолка», и этот «потолок» весьма невысокий. В этом случае, ему стоит подумать о том, как кардинально изменить ситуацию к лучшему.

Деве ни в коем случае не стоит смешивать личные отношения и работу, хотя ситуация будет ее к этому склонять. Возможно, кто-то из знакомых Девы попросит помочь ему своими профессиональными навыками, а может быть, даже попытается втянуть Деву в какие-то дела с использованием ее служебного положения. Звезды гороскопа говорят, что делать этого сегодня не следует, иначе Дева будет жалеть. В лучшем случае она навредит работе или дружбе, в худшем – и тому, и другому.

Весам в течение дня не раз придется вспомнить поговорку: «Сколько людей, столько и мнений». По самым, казалось бы, незначительным и простым вопросам, у них то и дело могут возникать разногласия и даже стычки с окружающими. Неудивительно, что и мнение вышестоящих сегодня вряд ли будет совпадать с мнением Весов, что может порой их удручать. Однако здесь звезды гороскопа советуют Весам уступить свои позиции без боя – как говорится, начальству виднее, по крайней мере в этот день.

День потребует от Скорпиона таких качеств, как точность и собранность. Никаких домыслов и тем более фантазий – и ситуация, и люди вокруг будут требовать от Скорпиона только фактов. Ничто сегодня не способно вывести окружающих из себя больше, чем слова Скорпиона: «мне кажется» и «я думаю». Если Скорпион хочет, чтобы его заметили и оценили, сегодня ему стоит озвучивать свои мысли на языке статистики, графиков и цифр.

В течение дня Стрелец будет неравнодушен к точным цифрам и фактам! Идет ли речь об учебе, сложных расчетах или пунктах договора, написанных мелким шрифтом, Стрелец сумеет разобраться во всем и сделать правильные выводы. Однако звезды гороскопа предупреждают: если Стрелец не найдет сегодня достойное применение своей внимательности, то рискует растратить ее на пустяки. Ведь считать можно и ворон за окном, но зачем? Тратить на это такой продуктивный день было бы просто обидно.

Козерог не будет рваться на первые роли, однако ему отлично удастся проявить себя на вторых! Особенно хорошо у Козерога получится действовать в команде или же выполнять чьи-то точные указания. Единственное условие – Козерог сегодня должен четко понимать всю логику процесса: кто что делает и за какой участок работ отвечает. Роль безмолвного и равнодушного исполнителя не для него!

Отличный день для того, чтобы Водолей завязал полезное знакомство. Его коммуникабельность и креативность на высоте, он полон интересных идей и сумеет донести их до кого угодно. Звезды гороскопа говорят, что Водолею может представиться шанс завести деловой контакт в любой, даже самой неформальной, обстановке. В коридоре, на улице, на вечеринке – везде Водолей сегодня может встретить человека, знакомство с которым окажет влияние на его дальнейшую карьеру. А может быть даже, судьбу.

Звезды гороскопа настоятельно советуют Рыбам заняться разработкой какого-то достаточно амбициозного проекта. Не скромничайте, у вас в запасе наверняка есть такой! Идет ли речь о карьерных планах Рыб или же о том, как устроить свою личную жизнь, сегодня – хороший день для того, чтобы перевести эти мысли из разряда фантазий в разряд первоочередных дел. И, главное, продумать все детали. Осуществив это сегодня, Рыбы сделают первый шаг навстречу своим самым смелым мечтам!

По материалам сайта Гороскоп 1001

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