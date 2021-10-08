ГОРНЯК22 08.10.2021
Алтайский край

Катунь24: Легендарное «Снежное шоу Славы Полунина» приедет с гастролями в Барнаул

Горняк22
11 часов Ago

С 13 по 17 октября 2021 фантастическое действо «Снежное шоу Славы Полунина» пройдёт на сцене городского Дворца культуры. Билеты уже сейчас продаются на официальном сайте шоу.

Легендарное «Снежное шоу Славы Полунина» приедет с гастролями в Барнаул1

Говорят, критики до сих пор не могут определиться, что такое «Снежное (сНежное) шоу»: цирковая клоунада, художественный перформанс или сказка, одинаково интересная и познавательная как для детей, так и для взрослых. Вячеслав Полунин придумал его ещё в 1993 году, и с тех пор шоу колесит по всему миру – везде с неизменным успехом, завоёвывая всевозможные призы и, главное, любовь публики. Клоуны Полунина – волшебники, превращающие оконные занавески в парус, а детскую кроватку – в красивый большой корабль, на котором можно плыть за мечтой. Они трогательны и смешны, их мир соткан из наших детских фантазий.

Легендарное «Снежное шоу Славы Полунина» приедет с гастролями в Барнаул2

В шоу каждый найдёт что-то своё. Для кого-то оно станет лирическим воспоминанием о детстве, а для кого-то – пронзительным рассказом об одиночестве. Кто-то будет от души смеяться над нелепым желтым человечком в лохматых красных тапочках и повторять вслед за ним: «Асисяй…» А у кого-то будут наворачиваться слезы от щемящей трепетности маленького человека в бездонной синеве вселенной. И любовь, словно паутина, окутает каждого в зале и заставит радоваться до слёз, встанет комком в горле, вызовет желание наклониться и взять на память кусочек «нежного» снега, взорвется восторгом в финале, не даст забыть и ещё долго будет будоражить странными чудесными воспоминаниями… Неизвестно, кто получит большее удовольствие, когда в конце шоу огромные воздушные шары полетят в зал. Взрослые на несколько мгновений снова станут детьми, а дети с наслаждением и азартом будут лепить из бумажного снега снежки, не желая уходить.

Легендарное «Снежное шоу Славы Полунина» приедет с гастролями в Барнаул3

Возможно, секрет такого небывалого успеха кроется в том, что перед каждым выходом на сцену Полунин требует от своих актёров, а заодно и от самого себя, играть так, будто это действо происходит впервые, согревая сердца, которые так нуждались в их «снежной нежности».

В роли жёлтого клоуна Роберт Саральп, Олег Луговской.

Легендарное «Снежное шоу Славы Полунина» приедет с гастролями в Барнаул4

Билеты уже сейчас продаются на главном сайте шоу SLAVASNOWSHOW.RU, скоро они поступят в продажу во Дворце культуры города Барнаула. Консультация по заказу билетов ежедневно с 9:00 до 20:00 по телефону 8 800 777 50 47.

Наличие билета для ребёнка обязательно! Возрастное ограничение 6+.

Катунь24

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