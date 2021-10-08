Катунь24: Легендарное «Снежное шоу Славы Полунина» приедет с гастролями в Барнаул

С 13 по 17 октября 2021 фантастическое действо «Снежное шоу Славы Полунина» пройдёт на сцене городского Дворца культуры. Билеты уже сейчас продаются на официальном сайте шоу.

Говорят, критики до сих пор не могут определиться, что такое «Снежное (сНежное) шоу»: цирковая клоунада, художественный перформанс или сказка, одинаково интересная и познавательная как для детей, так и для взрослых. Вячеслав Полунин придумал его ещё в 1993 году, и с тех пор шоу колесит по всему миру – везде с неизменным успехом, завоёвывая всевозможные призы и, главное, любовь публики. Клоуны Полунина – волшебники, превращающие оконные занавески в парус, а детскую кроватку – в красивый большой корабль, на котором можно плыть за мечтой. Они трогательны и смешны, их мир соткан из наших детских фантазий.

В шоу каждый найдёт что-то своё. Для кого-то оно станет лирическим воспоминанием о детстве, а для кого-то – пронзительным рассказом об одиночестве. Кто-то будет от души смеяться над нелепым желтым человечком в лохматых красных тапочках и повторять вслед за ним: «Асисяй…» А у кого-то будут наворачиваться слезы от щемящей трепетности маленького человека в бездонной синеве вселенной. И любовь, словно паутина, окутает каждого в зале и заставит радоваться до слёз, встанет комком в горле, вызовет желание наклониться и взять на память кусочек «нежного» снега, взорвется восторгом в финале, не даст забыть и ещё долго будет будоражить странными чудесными воспоминаниями… Неизвестно, кто получит большее удовольствие, когда в конце шоу огромные воздушные шары полетят в зал. Взрослые на несколько мгновений снова станут детьми, а дети с наслаждением и азартом будут лепить из бумажного снега снежки, не желая уходить.

Возможно, секрет такого небывалого успеха кроется в том, что перед каждым выходом на сцену Полунин требует от своих актёров, а заодно и от самого себя, играть так, будто это действо происходит впервые, согревая сердца, которые так нуждались в их «снежной нежности».

В роли жёлтого клоуна Роберт Саральп, Олег Луговской.

Билеты уже сейчас продаются на главном сайте шоу SLAVASNOWSHOW.RU, скоро они поступят в продажу во Дворце культуры города Барнаула. Консультация по заказу билетов ежедневно с 9:00 до 20:00 по телефону 8 800 777 50 47.

Наличие билета для ребёнка обязательно! Возрастное ограничение 6+.

Катунь24