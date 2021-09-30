Катунь24: Летевший из Москвы в Барнаул самолёт экстренно сел в Нижнем Новгороде

Рейс совершал экипаж в ночь с 28 на 29 сентября 2021 года.

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Самолёт «Уральских авиалиний» вылетел из Москвы в Барнаул. Один из пассажиров почувствовал себя плохо. Командир экипажа запросил экстренную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода.

«В ночь с 28 на 29 октября рейс, следовавший по маршруту Москва-Барнаул, совершил посадку в международном аэропорту Нижнего Новгорода имени Чкалова. Командир воздушного судна запросил посадку по причине ухудшения самочувствия одной из пассажирок», – цитируют РИА «Новости» сообщение пресс-службы аэропорта.

К приземлившемуся самолёту, как сообщает издание, вызвали скорую помощь. Пассажира госпитализировали в местную больницу, после чего экипаж продолжил полёт.

Катунь24