Катунь24: Людмилин день: традиции и приметы на 29 сентября

29 сентября Православная церковь почитает память мученицы Людмилы, княгини Чешкой, которая за соблюдение традиций христианской веры была убита своей снохой.

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В церковных святцах мало славянских имен. Светлое, доброе и популярное по сегодняшний день имя Людмила, было включено в сонм христианских святых из-за Блаженной Людмилы, сербки по происхождению.

Людмила вышла замуж за чешского князя Боривоя и переселилась в Чехию. Здесь она познакомилась со святым Мефодием, просветителем славян, от которого вместе с мужем приняла крещение. Супружеская пара многое сделала для укрепления христианства на территории Чехии. В Богемии они построили первую церковь.

После смерти супруга Людмила вела благочестивую и строгую жизнь. Её невестка, Драгомира, была язычницей. Пользуясь неопытностью и молодостью своего сына Вячеслава (внука св. Людмилы), Драгомира вновь стала налаживать в стране язычество. В 921 году по наущению невестки в покои к Людмиле ворвались двое убийц и задушили её вуалью.

Тело мученицы погребли в Течине у городской стены. Каждую ночь над её могилой являлись горячие свечи и совершались великие чудеса. Позже нетленные мощи святой были перенесены в Прагу. Князь Вячеслав положил их в церкви великого мученика Георгия. В 1143-1144 годах Людмилу причислили к лику святых. Она считается покровительницей Чехии.

Ещё в этот день чтят память Евфимии Всехвальной (289-304) – христианской святой, почитаемой в лике великомученицы. В Православной церкви память Евфимии совершается 24 июля и 29 сентября. Святая пострадала за веру во время великого гонения при императоре Диоклетиане.

Традиции и обычаи

На Ефимию разглядывали птичью костку (курицы или утки) и по ней определяли, какой будет зима. Если кость толстая и на ней много жира, то зима будет холодной.

29 сентября продолжали стричь овец, шерсть которых использовали для изготовления валенок. Женщины на зиму заготавливали капусту. Делали обычно это сообща: устраивая по этому поводу «капустные вечеринки», во время которых не только делали заготовки, но и разговаривали. Капусту квасили и солили с яблоком, морковью, брусникой и клюквой.

Перелетные птицы продолжали отправляться на юг. Детвора шла в лес и наблюдала за ними. Порой детям удавалось поймать какую-нибудь птичку. Тогда её не отпускали, а несли в дом, где оставляли до весны. Нежное пение птаха скрашивало крестьянам жизнь долгими зимними вечерами.

Ещё на Людмилу было принято всей семьей ходить в баню. Считалось, что тот, кто попарится в баньке в этот день, не будет весь год болеть. Только нельзя в парной брать чужой веник, иначе можно заболеть, забрав на себя чужие недуги.

Приметы и поверья

Чем теплее и суше погода в этот день, тем позднее зима наступит. Если день солнечный и погожий, сильных холодов не будет, а зима будет мягкой. Если гром гремит, то зима будет холодная и бесснежная. Если 29 сентября плюсовая температура за окном, то холода наступят нескоро. Галки в стаи собрались – к ясной погоде. Листья на деревьях пожелтели, но не падают – осень будет долгой. Звезды поутру мерцают – к перемене погоды. Скворцы в теплые края не улетели – тепло продлится ещё долгое время. Девушка, рожденная в этот день, будет обладать необыкновенным голосом. Сны, приснившиеся 29 сентября, вещие. Нельзя в этот день начинать новых дел. Целоваться на Евфимию – к разлуке.

Человек, родившийся 29 сентября, отличается спокойным и кротким нравом. В качестве талисмана ему подходит гранат.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24