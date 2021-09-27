Катунь24: Люди с ограниченными возможностями здоровья смогут управлять смартфонами при помощи мимики

Бесплатное приложение пока доступно в Австралии, Великобритании, Канаде и США в магазине Google Play.

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Компания Google разработала два новых приложения для смартфонов на базе Android, которые позволяют использовать искусственный интеллект для управления устройством с помощью движений бровей, глаз и рта, сообщает «Популярная механика».

Искусственный интеллект при помощи фронтальной камеры распознает мимику пользователя и реагирует на неё, исполняя команды. Например, всплывающее окно можно смахнуть движением глаз. Другое приложение позволяет выполнять более сложные команды, в частности, произносить заранее записанную фразу, отправлять текстовое сообщение или совершать звонок.

Катунь24