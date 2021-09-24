Катунь24: Линию освещения построили в барнаульском посёлке Казённая Заимка

Новые фонари появились на улице Садовой.

Фото: официальный сайт Барнаула

Общая протяженность линии освещения составила более 1,5 км. Работы выполнены в рамках краевой программы поддержки местных инициатив.

Как рассказали в администрации Барнаула, жители посёлка приняли решение поучаствовать в проекте и в следующем году, чтобы линии наружного освещения построили и на оставшейся части улицы. Вклад населения в реализацию этого проекта составит 8 %, остальные средства поступят из краевого и городского бюджета.

В рамках инициативного бюджетирования в Барнауле в 2021 году реализуют 8 проектов. Среди них детские спортивные площадки в посёлках Черницк, Власиха, Мохнатушка и селе Гоньба. В посёлке Центральном обустроят разворотную площадку маршрутного транспорта и остановочный пункт, на станции Ползуново по ул. Ивлева провели ремонт дороги. В посёлке Научный Городок отремонтировали дорожное полотно по улице Гвардейской.

Катунь24