Катунь24: Луков день: традиции и приметы на 20 сентября

20 сентября Православная церковь почитает память мученика Созонта – юного пастуха из Киликии, который жил в конце III века. Его боговдохновенные речи привлекали людей, многие из которых приняли крещение. Однажды юноша уснул под могучим дубом у родника и было ему ведение, что это место прославится исцелением и чудесами. По пробуждению Созонт оставил овец другому пастуху, а сам отправился в языческое капище, где от золотого идола отломал руку, раздробил её на кусочки и раздал нищим.

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Созонт не хотел, чтобы кто-то за него пострадал, поэтому отправился к правителю Максимиану и всё ему рассказал. После долгих мучений святой отдал душу Господу. У его гроба произошло много чудес, а родник, который он видел во сне, стал целебным.

Ещё в этот день почитается память преподобного Луки Глубокореченского, который с 975 года был третьим игуменом в Спасовой обители, расположенной недалеко от Константинополя, в Кифском заливе. Насельники обители вели строгую подвижническую жизнь. Скончался преподобный Лука в конце X века.

Традиции и обычаи

С 20 сентября убирали пчел и повсеместно собирали лук. Уборка огородного растения продолжалась в течение недели. С этого дня начинали не только убирать лук, но и торговать им.

Дата 20 сентября в народе получила название Луков день. «Луковая» направленность объясняется не только тем, что настало время убирать лук, но и упоминанием в святцах, вместе с другими святыми, преподобного Луки. Созвучие его имени с огородным растением оказалось достаточным, чтобы день памяти преподобного назвать «луковым», а значит наиболее благоприятным для работ с корнеплодом.

По виду и качеству луковиц определяли, какой будет зима: «Если шелухи на луковицах много, то зима будет холодной».

В одних местах на луковой неделе сжигать луковую шелуху запрещалось. Считалось, что если нарушить запрет, то луковицы начнут гнить. В других областях существовало поверье: «если испечь хоть одну луковицу раньше, чем будет собран весь лук с огорода, то он весь пропадет». Поэтому огородники устанавливали за луковыми грядками особо пристальное наблюдение, чтобы кто-нибудь злонамеренно не учинил такой шутки.

Лук не только занимал важное место в питании наших предков, издавна были хорошо известны его целебные свойства:

Лук да баня все правят.

Лук от сем недуг.

В старинных лечебниках-травниках писалось о том, что во время эпидемии в комнатах нужно развешать связки луковиц. От этого никакая зараза в дом не проникнет, да и воздух станет чище. А вот во время падежа скота на нитку нанизывали луковицы и головки чеснока, и привязывали на шею домашним животным, чтобы они не заразились.

Широко применялся лук и в магии. Его использовали при наведении и снятии некоторых видов порчи, изготовлении оберегов, для лечения бессонницы и защиты от ночных кошмаров. Например, чтобы улучшить сон, рекомендуется выращивать лук и чеснок прямо в спальне.

Приметы и поверья

Черные тучи – к дождю. Белые облака – к ненастью. Журавли высоко и медленно летят – к холодной и дождливой осени. Если на хвойных деревьях шишки низко растут, то скоро ударят морозы. Если они растут высоко, то зима будет поздней. Если шишки закрываются и становятся плотными, то близится ненастье. Чтобы быть здоровым и сильным, в этот день нужно обязательно съесть лук. Если вечером в дом последним войдет мужчина, то весь год домочадцы не будут болеть. Давать или брать взаймы деньги и хлеб в Луков день – к неприятностям. Девочкам нельзя 20 сентября дарить куклы, иначе в замужестве они будут бесплодными. Не стоит в этот день идти свататься, потому что исход дела будет неудачным.

Человеку, родившемуся 20 сентября, дан дар врачевания. Ему следует носить гелиотроп и янтарь.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24