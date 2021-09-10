Катунь24: Литературно-издательские проекты Алтайского края представлены на крупнейшем литературном форуме России

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова участвует в XIX Международном научно-творческом симпозиуме «Волошинский сентябрь», который проходит в эти дни в Коктебеле. В рамках симпозиума традиционно проходит литературный фестиваль имени Максимилиана Волошина.

На литературном форуме министр культуры края Елена Безрукова рассказала о том, какая издательская работа проводится в регионе, как выстроена система поддержки современных авторов, работа по продвижению издательских проектов и т. д.

Алтайский край является одним из немногих регионов, где организация литературно-издательского процесса выстроена столь системно и масштабно. Эта работа имеет четкую организацию от стадии планирования до стадии, когда книга достигает читателя.

Так, при Губернаторе края работает научно-консультативный совет, которые планирует издания на 5 лет вперед. При необходимости в издательский план вносятся изменения. План разбит на книжные серии, состав которых периодически меняется. В их числе «Алтай. Судьба. Эпоха», «Алтайские писатели — детям», «Литературное наследие Алтая» и др.

Также, в регионе издают книги авторов в рамках краевого издательского конкурса. Книги поступают в библиотеки края, в школьные библиотеки и в свободную продажу.

Все издания публично презентуются как на площадке главной библиотеки края, так и на различных фестивалях и форумах, в том числе в Москве, за рубежом. Организатором этой работы выступает Минкультуры края, оператором — краевая научная библиотека имени Шишкова.

Елена Безрукова отметила, что в регионе за счет средств краевого бюджета выпускается также два журнала — литературный «Алтай» и «Культура Алтайского края», которые являются еще одной площадкой для издания произведений современных авторов не только Алтайского края, но и других территорий России.

Добавим, в этом году среди участников Литературного фестиваля имени Волошина поэты и писатели Анна Гедымин, Светлана Василенко (председатель Союза российских писателей), Андрей Коровин, Анна Долгарева и многие другие, а также учёные, представители власти республики Крым, деятели искусства. Основной площадкой проведения фестиваля является региональный мемориальный музей Максимилиана Волошина (г. Коктебель, Республика Крым).

Катунь24