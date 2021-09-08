Катунь24: Льготная реабилитация для родителей детей с инвалидностью: кто имеет такое право

Родители детей с инвалидностью борются за право пройти бесплатную реабилитацию совместно с детьми. Кто может претендовать на льготное восстановление здоровья, выясняла наша съёмочная группа.

Фото: Катунь 24

Жительница Барнаула Олеся Судакова воспитывает 16-летнего сына — Даниила. У него детский церебральный паралич. Четыре раза в год он проходит 10-дневное лечение по направлению от поликлиники. Олеся хочет получать бесплатную реабилитацию совместно с сыном, с круглосуточным пребыванием в стационаре.

У Олеси, по её словам, диагностированы артроз и остеохондроз. Женщина уверяет, у неё есть абсолютное право на совместную с сыном реабилитацию. В краевом Минздраве нам пояснили: для этого состояние пациента должно оцениваться от 4 до 6 баллов по шкале реабилитационной маршрутизации. Олеся под эти критерии не подошла, но в центре «Территория здоровья» пошли на уступки. Ситуацию рассмотрели, и в июле она всё-таки прошла курс реабилитации. Однако, в следующий раз, она может претендовать на нахождение в стационаре только в общем порядке.

Чтобы пройти реабилитацию по полису ОМС, необходимо обратиться в поликлинику, где терапевт оценит состояние пациента. Если здоровье пациента оценивается от 1 до 3 баллов, то пребывание в круглосуточном стационаре возможно только за свой счёт.

Катунь24