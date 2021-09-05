Катунь24: Луп Брусничник: традиции и приметы на 5 сентября

5 сентября Православная церковь почитает память Луппа Солунского, который был верным слугой великомученика Дмитрия Солунского. Проживал Лупп в конце III в. – начале IV в. Он присутствовал при кончине своего господина. Кровью великомученика он омочил свою одежду и взял с его руки перстень.

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Лупп именем Дмитрия Солунского творил в Солунии многие чудеса. За то, что он разбил языческих идолов, его преследовали язычники, но святой остался невредимым. Он добровольно сдался мучителям и по приказу императора Максимиана был усечен мечом.

Традиции и обычаи

С этого времени в северных областях обычно начинаются первые заморозки. В народе говорили: «Луппенские заморозки на овес садятся, брусникой сластятся». Святого Луппа представляли крепким рыжеволосым мужиком, который 5 сентября ходит по земле и крестьян по спине хлопает.

К этому времени поспевала брусника, а в поле доходил овес. Женщины и дети шли в лес собирать ягоды, которые многие хозяйки мочили на зиму. Моченую бруснику использовали в качестве гарнира, начинки для пирогов и блинов или десерта (добавляли мед или сахар).

Бруснику перебирали, промывали холодной водой, насыпали в эмалированную или стеклянную посуду, в деревянные бочки и заливали охлаждённой кипяченой водой. Вода должна полностью покрыть ягоды. Сверху укладывали кружок, закрывали чистой льняной материей и клали какой-либо тяжелый предмет.

Заливали бруснику рассолом с сиропом. На 1 литр воды нужно взять 1 ч. л. соли и 100 г сахара. Воду необходимо прокипятить и охладить. В бруснику можно добавить нарезанные дольками яблоки, корицу или перец. Хранили моченую бруснику в прохладном месте.

Излюбленным напитком наших предков была брусничная вода. Собранные на Лупа-брусничника ягоды, помещали в бочку, заливали ключевой или родниковой водой и убирали в погреб. К декабрю брусничная вода была готова.

В современных условиях ягоды можно на две трети засыпать в трехлитровую банку и залить до краев водой (желательно родниковой). С каждой банки получится по 1,5 литра брусничной воды.

Знахари в этот день собирали коренья и листья брусника, которые использовали как противовоспалительное и дезинфицирующее средство.

Приметы и поверья

Журавли на юг улетели – к ранней зиме. Гром в этот день – к теплой осени и холодной зиме. Если утром мороз, то зима рано наступит. Нет заморозков – сентябрь будет теплым. Листья «лицом» к земле падают – к мягкой и теплой зиме. Если «лицом» к небу, то зимние месяцы будут холодными. Если журавли летят низко над землей, то зима будет поздней и теплой. Журавли быстро летят и не кричат в полете – к непогоде. Брусника созрела – пора собирать овес.

Человек, родившийся 5 сентября, обладает неимоверными интуитивными способностями. Это позволяет ему избегать неприятностей и добиваться успеха во многих начинаниях. Ему следует носить опал.

Имеет значение и то, что в этот день приснилось:

мыло – к потере или смене работы;

горчица – к получению плохих новостей;

деньги найти – к бедности;

муж – к хлопотам.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24