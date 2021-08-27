Катунь24: Лучшим решением для Овна будет отдых, а у Льва день перекладывания бумажек. Гороскоп на 27 августа

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 27 августа.

Лучшим решением для Овна будет отдых и релаксация (естественно, по возможности). И забудьте о тех, кто призывает к отдыху активному! Сегодня только мягкий диван или на худой конец уютное кресло. А из всех развлечений лучшими будут зомбоящик и любимая книга. Что же касается активного отдыха, то для него у Овна еще будет время в другие дни.

Любые начинания Тельца обещают быть очень успешными! Быть может, его будет удивлять инертность окружающих, но Телец сумеет найти нужные слова, чтобы раскачать их и зажечь своими идеями. Однако особенно хорошо будут удаваться сегодня Тельцу те дела, которые зависят от его личной инициативы и энергичности. Ну а что касается инертности окружающих, то и бог с ней, конкурентов будет меньше.

Лучшее, что могут сделать Близнецы, – это заняться каким-нибудь творчеством. Сосредоточиться на текущих делах им будет сложно, а вот порисовать или написать что-нибудь – пожалуйста. При этом тягу к творчеству вполне можно совместить с чем-нибудь полезным. Например, заняться дизайном собственной квартиры, а заодно и сделать уборку в доме.

В голову Раку может прийти немало оригинальных, нестандартных идей. Идеи эти будут не только отличаться неожиданными поворотами логики, но и окажутся на удивление верными и перспективными. Вообще сегодня у Рака будет одинаково хорошо работать и логика, и интуиция. Причем интуиция обретет такую же четкость, как и обычное мышление.

У Льва день перекладывания бумажек – ничем другим ему заниматься, скорее всего, не захочется. Зато перекладывать и сортировать бумажки у Льва будет получаться виртуозно! По этой причине лучшее, что может сделать сегодня Лев, – это не спорить со звездами, а использовать день для того, чтобы без лишней спешки навести порядок в своей личной бухгалтерии, счетах и прочих бумажных делах.

Лучшим решением для Девы будет посвятить день какому-то из своих хобби. Увы, раскачаться на что-либо нужное, но неинтересное сегодня Деве будет совсем уж сложно. А вот в делах, вызывающих у нее живой интерес, результаты обещают быть потрясающими! Так что выбор у Девы сегодня небогат: либо уснуть за важными, но скучными делами, либо потратить день на то, что ей действительно нравится.

Врагам и недоброжелателям Весов можно только посочувствовать! Все, кто в этот день стоит у Весов на пути, рискуют понести большие потери. Сегодня изобретательность Весов способна здорово помочь им не только обойти любые хитроумные ловушки, но и разобраться со своими противниками максимально эффективным и при этом далеко не самым гуманным способом.

Звезды гороскопа если к чему-то и склоняют Скорпиона, так это к лени и повышенной сонливости. Сонное состояние может преследовать его до самого вечера. Если Скорпион не найдет в себе силы взбодриться и настроиться на активность, день так и пройдет, не принеся ничего особенного. Попробуйте с утра выпить лишнюю чашечку крепкого кофе. Ну а если не поможет – тут уж ничего не поделаешь!

День у Стрельца обещает складываться на редкость удачно, любые дела в его руках будут спориться. Стрелец способен удивить окружающих как своей энергичностью, так и повышенной сообразительностью. Иными словами, день настолько благоприятен, что было бы неразумно потратить его на пустяки. Сегодня вам по плечу взяться за действительно большие дела!

Звезды гороскопа щедро наполняют Козерога спокойной уверенностью в себе. День обещает складываться неторопливо и без особенных потрясений. Если же Козерог желает чего-то большего, чем просто нормально провести день, то здесь все зависит от его инициативности. Можно, к примеру, организовать какое-то мероприятие или вечеринку. Если сегодня у вас получится раскачать окружающих, они долго еще будут вам благодарны за полученный позитив.

У Водолея день пройдет без особенных событий и потрясений. Текущие дела не будут вызывать энтузиазма, а из всех развлечений он предпочтет развлекаться дома, лежа на своем любимом диване. Что же касается домашних забот (в том числе и срочных), то их Водолею захочется отложить на какое-то время. И зря, потому что сегодня эти дела не отняли бы у него слишком много сил. А вот «какое-то время» может так никогда и не наступить.

День у Рыб обещает пройти интересно и с немалой пользой! Если не сидеть сложа руки, сегодня Рыбы могут сделать столько всего, что останется только удивляться. Даже непривычная непоседливость, которая охватит их в этот день, не сможет им помешать. Она проявится лишь в том, что Рыбы будут способны быстрее обычного довести любое дело до конца, чтобы тут же взяться за новое.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24