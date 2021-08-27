Катунь24: Льготную ипотеку для учёных запустили в России

Компания ДОМ.РФ подготовила льготную ипотеку, которой могут воспользоваться сотрудники научных организаций и организаций высшего образования в наукоградах. Стать участником программы «Ипотека для научных работников» можно, подав заявку в Банк ДОМ.РФ.

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Особые условия касаются ипотеки на строящееся жилье, которая выдается по ставке (от 6,6 %), программы на готовое жилье (от 8 %), рефинансирования (от 6,7 %), ипотеки на готовый дом (от 10,1 %) и кредитов на ИЖС (от 7,9 %), сообщается на сайте ДОМ.РФ.

«В целях поддержки работников научных организаций создан специальный ипотечный продукт, который ориентирован на жителей 13 наукоградов, то есть более чем на 1,1 млн человек в общей сложности. Мы надеемся, что наши наработки в этом направлении станут основой для федеральной ипотечной программы для ученых», — отметил директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

Ранее Совет Федерации предложил развивать ипотечный механизм как часть комплексной системы социальной поддержки российских ученых и членов их семей. Кроме ипотеки, речь идет о расширении программы по предоставлению государственных жилищных сертификатов молодым ученым, совершенствованию механизмов обеспечения кадров служебным жильем.

Катунь24