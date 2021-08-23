Катунь24: Лаврентьев день: традиции и приметы на 23 августа

23 августа Православная церковь почитает память Лаврентия Римского – архидиакона римской христианской общины, казнённого во время гонений при императоре Валериане. Святой происходил из города Оска в Тарраконской Испании, был учеником архидиакона Сикста. Когда в 257 году Сикст стал Римским епископом, Лаврентий был рукоположен в диаконы. Ему поручили заботу о бедных и надзор за имуществом Церкви.

Фото: vsyamagik.ru

Во время гонений в 258 году многие епископы и священники были казнены. Сикст стал одной из первых жертв преследований. Его казнили 6 августа. Лаврентий встретился с ним, когда епископа вели на казнь. Он попросил Сикста взять его с собой, но тот ответил, что он старец и идет на легкую смерть, а Лаврентию предстоят более тяжкие испытания. Он попросил продать все церковные сокровища и раздать нищим и гонимым христианам.

После казни епископа Лаврентия бросили в темницу, где он исцелял больных, совершал чудеса и многих обратил в христианство. Римский перфект потребовал, чтобы святой отдал сокровища Церкви государству. Попросив три дня сроку, Лаврентий почти все церковное имущество раздал бедным. На третий день он пришел к перфекту вместе с толпой нищих, больных и обездоленных, и сообщил: «Вот настоящие сокровища Церкви». За эти слова архидиакона подвергли жестоким пыткам. После отказа поклониться языческим богам, его заживо изжарили на железной решетке, под которую были подложены горячие угли. Умер Лаврентий Римский 10 августа 258 г.

В народе святой мученик считался целителем глазных болезней. В этот день ему молятся о прозрении.

Традиции и обычаи

В народе дату 23 августа прозвали Лаврентий-зоречник из-за алых утренних и вечерних зорь. С каждым днем вода в реках становится все холоднее. Наши предки не купались к этому времени в водоемах, но по воде определяли погоду:

если в полдень на Лаврентия вода в озере или реке спокойная, то осень будет теплой и до зимы вьюг не будет;

если же стоит сильная жара или идёт дождь, осень будет мокрая и затяжная.

Девушки с самого утра шли к роднику, чтобы умыться родниковой водой. Считалось, что это придаст им красоты и здоровья. Роса, выпавшая в этот день, считается целебной.

Толкование снов

Сновидения, приснившиеся в этот период, сбудутся в течение двенадцати лет. Важно и то, что вам приснилось:

лиса – к похвале;

испражнения – к богатству;

охотник – к любовному приключению;

убегать от зверя – к свадьбе;

надевать чулки – попадёте в больницу;

грызть морковь – к безденежью;

прыщи на лице – к гостям;

отрыжка – к прибыли или сытой жизни;

слышать хохот – к злословию;

пить сок – к искушению;

ненастье – к слуху о мертвеце;

повозка – к дороге;

яркое солнце – к счастью.

Приметы и поверья

Если погода теплая и дождливая, рыбалка будет удачной. На воде нет волн – осень будет теплой, а зима – мягкой. Волны на воде – к холодной осени и суровой зиме. На воде мелкая рябь – август и сентябрь будут дождливыми и ветряными. Много желудей – следующий год будет урожайным. Птицы затихли – к дождю. Иней с утра – зима будет ранней и холодной. Листья липы снизу желтеть начали – к богатому урожаю озимых.

Человеку, родившемуся 23 августа, следует носить селенит. Его цвет – розовый.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24