Катунь24: Льготную семейную ипотеку продлили в России

Выдача новых кредитов должна была завершиться 1 марта 2023 года.

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Теперь действие льготной семейной ипотеки по решению правительства продлили до конца 2023 года. Об этом 17 августа 2021 года заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Правительство продлевает льготную семейную ипотеку. Программа должна была закончиться примерно через полтора года, теперь она будет действовать до конца 2023 года», — цитирует главу кабмина ТАСС.

Более того, по решению главы государства воспользоваться ею смогут родители не только двух и более детей, но и те, у кого только появился первый ребёнок.

Отметим, с помощью льготной ипотеки молодые семьи могут купить жильё под 6 % годовых. Использовать кредит можно на приобретение квартиры и на строительство дома. Льготная ставка будет действовать в течение всего срока займа.

Катунь24