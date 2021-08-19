Катунь24: Лесные пожары в Сибири: почему это не только не опасно, но и необходимо для природы

СМИ трубят о лесных пожарах в северных краях России, а общественность распространяет эти материалы, опасаясь, что скоро весь лес погибнет. Тем не менее учёные заявляют, что биомасса российского леса в 1988-2014 годах выросла на 39 %, хотя площадь формально практически не изменилась. Что же всё это значит? Давайте разберёмся.

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Стоит начать с того, что северные леса не являются экологически устойчивыми. Как сообщает naked-science.ru, такие леса, в отличие от джунглей, не могут существовать без определённых внешних событий. Что происходит в джунглях: деревья берут из воздуха сколько-то углекислого газа, из почвы — столько-то фосфора. Потом деревья погибают, и термиты с грибами разлагают их древесину на компоненты. Элементы возвращаются в экосистему, где их снова используют молодые деревья.

В случае сибирских лесов, которые прорастают в вечной мерзлоте, всё работает совсем иначе — термитов тут нет, местные насекомые не справляются с разложением целлюлозы, а грибам недостаточно влаги и тепла. Поэтому северные леса нуждаются в таких явлениях, как пожары, насекомые-вредители и болезни. Пожары быстро расщепляют целлюлозу, возвращая в почву азот и фосфор, а также выбрасывают в атмосферу большую часть углекислого газа, которое растение поглотило за время своего роста.

Полная гибель насаждений происходит лишь на четверти территорий, пройденных низовыми лесными пожарами, отмечает доктор биологических наук Вячеслав Харук.

При пожарах в целом, включая верховые, выживает примерно половина лесов.

Дальше — интереснее: после пожара резко поднимается температура верхнего слоя вечной мерзлоты. Для деревьев это огромный плюс: их корневая система может развиваться только вне вечномерзлотного слоя. В норме летом оттаивают считанные десятки сантиметров, но сразу после лесного пожара глубина оттаивающего летом слоя растёт до 1,5-2 метра. Это позволяет деревьям создавать нормальную корневую систему.

Отмечается, что пожары не проходят более 2-3 % от общей площади российских лесов. Тем не менее, леса живут в одном ландшафте с людьми. Что делать человеку, когда происходят крупные лесные пожары? Стоит ли их опасаться?

Конечно, если огонь угрожает спалить посёлок или задымить большой город, то с этим надо бороться. Но не тушением — лучше всего помогут управляемые санитарные вырубки и выжигание. Создав такой противопожарный барьер рядом с населённым пунктом или разделив им лесной массив, люди могут снизить риск особо крупных пожаров, которые сделали бы воздух городов опасным для здоровья.

Катунь24