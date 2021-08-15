ГОРНЯК22 15.08.2021
Алтайский край

Катунь24: Легковой автомобиль и машина такси попали в серьезную аварию в Барнауле

Горняк22
3 часа Ago

Судя по кадрам видео, опубликованными очевидцами, есть пострадавшие.

Фото: Инцидент Барнаул

ДТП случилось сегодня, 14 августа 2021 года. Об этом сообщили подписчики паблика «Инцидент Барнаул». 

Свидетели уточнили, что авария произошла на перекрёстке Попова – Власихинская. По предварительной информации, друг с другом столкнулись два легковых автомобиля. Один из них – машина такси.

Подробности произошедшего уточняются.

Катунь24

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