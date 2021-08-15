Катунь24: Легковой автомобиль и машина такси попали в серьезную аварию в Барнауле

Судя по кадрам видео, опубликованными очевидцами, есть пострадавшие.

Фото: Инцидент Барнаул

ДТП случилось сегодня, 14 августа 2021 года. Об этом сообщили подписчики паблика «Инцидент Барнаул».

Свидетели уточнили, что авария произошла на перекрёстке Попова – Власихинская. По предварительной информации, друг с другом столкнулись два легковых автомобиля. Один из них – машина такси.

Подробности произошедшего уточняются.

Катунь24