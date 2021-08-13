Катунь24: Ледовый дворец, газон и легкоатлетический сектор: в Бийске проводят ремонт спортивных объектов

Строительство объектов посетил министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

Фото: «Алтайский спорт»

На новый газон для бийского стадиона «Прогресс», где сейчас проходит полномасштабная реконструкция, а также для сектора легкой атлетики выделили 40 миллионов рублей в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Еще около 35 миллионов на укладку газона поступило из краевого бюджета.

На возведение ледового дворца в наукограде потратят 360 миллионов рублей. Часть из них – 108 миллионов – выделил концессионер, компания «Сибирский центр строительных материалов». Оставшаяся сумма – средства федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Проект ледового дворца предусматривает крытый каток 90 на 30 метров с трибуной на 250 мест. Размер самой ледовой арены составит 30 на 60 метров. В комплекс здания также войдут раздевалки с душевыми, тренерские комнаты, помещение для маломобильных групп населения, столовая. Два спортивных зала площадью по 100 квадратных метров каждый будут использовать для занятий фитнесом и хореографией, уточняется на официальном сайте Алтайского края.

«В стране реализовано 13 проектов государственно-частного партнерства, один из них – в Алтайском крае, ледовая арена в Рубцовске. Сейчас идут работы еще на трех объектах по государственно-частному партнерству: на ледовой арене в Бийске, центре ММА в Барнауле и еще одном спортивном комплексе в краевом центре. Под этот новый тренд федеральный центр выделяет дополнительные средства. Наши результаты в строительстве по проектам государственно-частного партнерства – это дорожка к новым деньгам. Напомню, это федеральные средства, для Алтайского края это ничего не стоит», – отметил министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

Как уточнил директор компании «Сибирский центр строительных материалов» Андрей Цуркан, работы начали в июле 2021 года. Сейчас уже демонтированы старые конструкции и очищена площадка, с 15 августа начнётся укладка железобетонного фундамента. К декабрю 2022 года строительство должны завершить, а ввести в эксплуатацию дворец планируют в январе 2023 года.

По условиям партнерства после ввода в строй ледового дворца его содержание ляжет на плечи концессионера: сейчас это ежемесячно один-полтора миллиона рублей, составляющие фонд оплаты труда и коммунальные платежи. Таким образом, экономия бийского муниципального бюджета составит 15-20 миллионов рублей в год. В то же время город получит бесплатное, так называемое социальное время на объекте, которое можно использовать для занятий спортшколы.

Катунь24