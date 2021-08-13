Катунь24: Ливень парализует движение в Барнауле. Фото и видео из соцсетей

Кадрами, как город частично уходит под воду, поделились барнаульцы в городских сообществах «Инцидент Барнаул» и Barnaul22.

Фото: Инцидент Барнаул

Ранее, 26 июля 2021 года, ливнёвки не выдержали натиск воды и в Новоалтайске: оказалась затопленной большая территория около 25 дома 8 микрорайона. Вода попала в салоны нескольких припаркованных рядом с домом машин. «На пляж вести не надо», – так комментировали плескающихся в образовавшемся озере детей их родители.

Настоящее озеро, как пишут горожане, образовалось на перекрёстке улиц Молодежной и Ядринцева сегодня, 12 августа 2021 года. Скопившаяся от дождя вода затопила дорогу, тротуары и участки жителей. Как сообщили барнаульцы, им самим приходится разгонять воду. В «Инцидент Барнаул» уточнили, что движение на этом участке перекрыли, на месте работают сотрудники полиции.

Кроме того, сегодня в центре города напротив здания ФСБ на проспекте Ленина забил коммунальный фонтан.



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«Я бы сказал, всплыла некая информация и теперь плывет рекой по соцсетям. Таким образом можно слить много чего…», «Уже прямо намекается, что стоит проследить за дорожниками и коммунальщиками», – шутят подписчики в соцсетях.

Вчера, 11 августа 2021 года, в Барнауле также было затруднено движение из-за потоков воды. В частности, затопило улицу Попова.

Прогнозы для горожан неутешительные: 13 августа 2021 года в краевой столице также возможен дождь. Ветер северный, 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. Температура +26…+28 гр.

Катунь24