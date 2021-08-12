Катунь24: Летальность 82 %: в США выявили новый йота-штамм коронавируса

Штамм коронавируса «Йота», также известный как B.1.526, способен значительно повысить уровень смертности от инфекции, считают учёные.

Фото: pixabay.com

Как сообщает РБК, впервые этот вариант вируса был обнаружен в Нью-Йорке в ноябре 2020 года. Сейчас он распространился как минимум на 27 государств.

Изучив эпидемиологические данные, собранные в Нью-Йорке с ноября 2020 года по апрель 2021 года, специалисты сделали вывод, что йота-штамм передаётся на 15-25 % быстрее, чем другие известные мутации.

Коэффициент смертности от инфекции с таким штаммом очень высок: за исследуемый период доля умерших от общего числа заражённых выросла на 46 %, 82 % и 62 % среди лиц в возрасте 45–64 года, 65–74 года и старше 75 лет соответственно по сравнению с показателями, рассчитанными для других штаммов.

Катунь24