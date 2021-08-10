Катунь24: Лапта, вышибалы, перетягивание каната: в Алтайском крае прошёл фестиваль традиционных видов спорта

Фестиваль «Спортивные забавы имени Ивана Сусанина» прошёл в Ребрихе в эти выходные. Как позабавились участники, рассказала наш корреспондент Тата Геворгян.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Лапта, вышибалы, перетягивание каната: в Алтайском крае прошёл фестиваль традиционных видов спорта

Меткость, ловкость, скорость — с такими качествами у вас все шансы на победу в лапте, даже если вы новичок. Как, например, Питер Мафуна Нгомбе. Участвует в турнире впервые в составе команды «Союз Горизонт». Сам родом из Замбии, учится в медуниверситете в Новосибирске. На фестивале в Ребрихе оказался случайно: друзья позвали поучаствовать в фестивале «Спортивные забавы имени Ивана Сусанина» и поиграть в лапту.

На чемпионство претендовали 8 команд – 4 из Барнаула, 4 из Ребрихинского района. У последних — серьезное преимущество. Лапта входит в школьную программу, поэтому каждый второй местный спортсмен хотя бы раз в нее играл. Гостям турнира пришлось схватывать правила на лету.

Итак, в каждой команде по 7 человек. Одна играет в защите, другая — в нападении. Цель первой команды — совершить как можно больше перебежек после ударов битой по мячу. Нападающая команда должна помешать, попадая в них мячом, то есть осаливать противников. Выиграет тот, у кого больше очков. Чемпионом в турнире стала команда «Молодежка» Ребрихинского района. В финале им понадобилось 6 овертаймов, чтобы победить.

Во второй день фестиваля участники соревновались в перетягивании каната и игре «Вышибалы» с фитболом. В первом состязании победила команда желтых — «Спортсовет» классического университета. А лучшими вышибалами оказались участники команды «РЖД. Станция Ребриха».

Организаторы турнира — холдинговая группа No Danger, организация соцподдержки «Будущее наших детей», комитет по физической культуре и спорту, комитет по культуре и делам молодёжи и администрация Ребрихинского района. Фестиваль проводят в четвёртый раз. В этом году — на средства Всероссийского конкурса молодёжных проектов Федерального агентства по делам молодёжи.

В планах создать Федерацию лапты Алтайского края и приобщать к традиционным видам спорта как можно больше людей.

По результатам всех состязаний третье место заняла команда Ребрихинской ЦРБ, второе — «Спортсовет» АГУ и абсолютный чемпион «Спортивных забав имени Сусанина» — команда «РЖД. Станция Ребриха».

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