Катунь24: Лимоны с опасным вредителем пытались ввезти в Алтайский край

Зараженные саженцы обнаружили специалисты краевого управления Россельхознадзора и Алтайской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ.

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Саженцы изъяли 15 июля 2021 года у пассажира, прилетевшего из Таджикистана. Во время проверки на рассаде обнаружили калифорнийскую щитовку. Этот вредитель способен испортить более чем 200 видам кормовых растений, включая плодовые, ягодные и декоративные культуры, а также лиственные породы деревьев и кустарников. Укусы щитовки приводят к преждевременному опаданию листвы, плодов, к растрескиванию и отмиранию коры. От этого усыхают отдельныетстебли, а также может полностью погибнуть культура.

Зараженный лимон изъяли и уничтожили, уточняют в ведомстве.

Катунь24