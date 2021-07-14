Катунь24: Лауреата Шукшинской премии 2021 года объявили в Алтайском крае

Соответствующее распоряжение подписал глава региона.

Фото: Минкультуры Алтайского края

По данным Минкультуры Алтайского края, на соискание премии в 2021 году поступило 13 заявок с произведениями авторов со всей России. По решению комиссии к конкурсу были допущены всего 10. Три заявки пришлось отклонить из-за несоответствия требованиям.

Большинством голосов победителем был выбран житель Новосибирска Михаил Щукин. В его романе отражены быт, проблемы, чаяния сибиряков. А также судьбы людей, принадлежавших к разным слоям общества и не склонивших голову перед испытаниями. Его роман «Ямщина» написан живым литературным языком и будет интересен широкому кругу читателей.

Вручение Шукшинской литературной премии впервые состоится осенью 2021 года в Барнауле.

Катунь24