Катунь24: Лен, пшеница, гречиха: в Алтайском крае вырос экспорт зерна в Китай

По данным Федеральной таможенной службы на 27 июня 2021 года, в стоимостном выражении показатель увеличился на 11,2 % и составил около 50 миллионов долларов США.



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Чаще всего в Китай направляли семена льна (21 тыс. тонн на общую стоимость 1,3 млн долл. США) и пшеницу (в натуральном выражении объем составил почти 27 тыс. тонн, в стоимостном – почти 6 млн долл. США). Тройку экспортируемых лидеров замкнули гречиха, просо и семена канареечника – более 8 тыс. тонн на 4,5 млн долл. США, а также семена рапса, которых было поставлено более 8 тыс. тонн на общую стоимость 4,7 млн долл. США, уточняют в управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. Также в ведомстве отмечают, что в прошлом году гречиха, просо, семена канареечника и пшеница не отгружались.

Вместе с зерновыми и масличными культурами региональные производители отправляют в Китай рапсовое масло: объемы его поставки превысили 8 тыс. тонн в натуральном выражении и составили 9,6 млн долл. США в денежном эквиваленте; подсолнечное масло – 1,5 тыс. тонн на сумму 1,8 млн долл. США.

Кроме того, увеличился экспорт напитков из Алтайского края: он составил 0,44 млн долл. США, в январе – мае 2020 года – 0,09 млн долл. США.

Катунь24