ГОРНЯК22 06.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Лучшие животноводы Алтайского края отдохнули в санаториях

Горняк22
10 часов Ago

79 участников клуба лучших животноводов Алтайского края использовали свои сертификаты на санаторное лечение.

Фото: pixabay.com

В настоящее время такой возможностью воспользовались труженики хозяйств  из 16 районов.

Как напоминают в Минсельхозе, в Алтайском крае лучшие работники молочного скотоводства поощряются денежными премиями и путевками на санаторно-курортное лечение. В целом на премии лучших животноводов в крае ежегодно региональный бюджет выдает около 20 млн рублей.

На 2021 год путевки на санаторно-курортное лечение полагаются 265 животноводам. Даты отдыха планируют заранее.

Катунь24

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