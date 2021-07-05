Катунь24: Лучших специалистов службы занятости населения выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае подвели итоги конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший специалист службы занятости населения». Победителем конкурса стала специалист кадрового центра «Работа России» Барнаула Любовь Кошелева.

Фото: официальный сайт Алтайского края

Второе место досталось специалисту центра занятости населения Бийска Марии Самохваловой. Третьим призером стала специалист центра занятости населения Усть-Пристанского района Татьяна Шипилова, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Заключительный этап профессиональных состязаний состоялся 25 июня на базе кадрового центра «Работа России» в Барнауле. Конкурсанты представили презентации об опыте работы по повышению эффективности службы занятости в рамках национального проекта «Демография», федерального проекта «Содействие занятости», сообщает управление Алтайского края по труду и занятости населения.

Финалистами конкурса стали шесть участников, получивших наибольшее количество баллов во втором этапе. Они продемонстрировали профессиональные компетенции, анализируя рынок труда и кадровые ситуации работодателей. Так, Любовь Кошелева представила презентацию по теме «Взаимодействие службы занятости с предприятиями при высокой текучести кадров» на примере взаимодействия с предприятием «Завод механических прессов». Мария Самохвалова поделилась опытом партнерства с компанией «Бийское вагоноремонтное предприятие «Новотранс».

Победителей и призёров краевого конкурса отметят дипломами губернатора Алтайского края и денежным вознаграждением в размере 70, 60 и 50 тысяч рублей за первое, второе и третье место соответственно. Награждение победителей и призеров по всем номинациям конкурса планируют провести 21 октября.

Катунь24