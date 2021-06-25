Катунь24: Ливни, град, грозы: в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам Алтайского гидрометцентра, пасмурная погода сохранится в регионе до 26 июня 2021 года.

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Штормовое предупреждение объявлено на 24 и 25 июня 2021 года. Синоптики прогнозируют дожди, местами сильные ливни, грозы, град, в отдельных районах порывы ветра 17-22 м/с. Из-за этих неблагоприятных погодных явлений возможно возникновение в регионе чрезвычайных ситуаций.

Температура воздуха в эти дни составит от +17 до +20 градусов, 26 июня – до +22.

Катунь24