Катунь24: Лжеврача, «обследующего» пожилых людей, разыскивают в Рубцовске

Неизвестная женщина стучится в квартиры к пенсионерам, представляется медиком и уходит, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Фото: pixabay.com

Как сообщает ведомство, вчера, 17 июня 2021 года, такой «медик» постучался к 84-летней жительнице. Пришедшая сообщила, что она врач и проводит обследование пенсионеров по месту жительства.

Пенсионерка впустила лжеврача, та осмотрела женщину и сообщила, что у нее остеохондроз, после чего ушла. На следующий день после визита мошенницы пенсионерка обнаружила, что из квартиры пропали 80 000 рублей, и обратилась в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Сейчас сотрудники полиции разыскивают преступницу.

Катунь24