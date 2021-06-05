Катунь24: Левон Огуречник: традиции и приметы на 5 июня

По приметам на 5 июня примечали, каким будет урожай конопли и огурцов. В народном календаре дата получила названия Левон-огуречник, Левон-конопляник. Православная церковь 5 июня празднует обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского, выдающегося архипастыря XI века.

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Родился святой в Константинополе, Божиим промыслом принял в Киево-Печерском монастыре постриг. В монастыре он проходил послушание под руководством преподобных Антония и Феодосия Печерских – основателей монашества на Руси. Леонтий стал первым епископом, вышедшим из Киево-Печерского монастыря. В 40-е годы XI века он начал свой равноапостольский подвиг на Ростовской земле, в те времена населенной языческими племенами. Язычники оказывали жестокое сопротивление христианским миссионерам и до прихода на их землю Леонтия изгнали двух епископов – Федора и Иллариона.

Несмотря на постоянную опасность (однажды Леонтия не только избили, но и изгнали из города), святитель ревностно обращал ко Христу местное население, следуя апостольским заповедям. Со временем дети язычников, а позже и взрослое население потянулось к святому Леонтию, многих он крестил.

В 1073 году святитель по указанию волхвов был убит язычниками. Его тело погребли в церкви Пресвятой Богородицы в Ростове Великом. В 1160 году церковь сгорела. Вскоре по велению князя Андрея Боголюбского на месте сгоревшего храма стали закладывать новый каменный. При копании рвов строители обнаружили нетленные мощи святого Леонтия. У гроба угодника Божия совершались чудотворения. По окончании строительства храма, в 1170 году, сюда перенесли раку с мощами святого.

Традиции и обычаи

В народе святой Леонтий получил прозвища «огуречник» и «конопляник». В день его памяти высаживали на гряды последние огурцы, а во многих местах сеяли коноплю. Чтобы собрать хороший урожай конопли, в зёрна, приготовленные для посева, клали пасхальное яйцо. Придя на поле, яичную скорлупу разбрасывали вместе с семенами, приговаривая: «Роди, Боже, конопли белые, как яйцо».

Перед севом конопли все члены семьи ели яйца. Сеяли коноплю молча и босиком, без головного убора и с завязанными глазами – иначе растение не взойдёт или птицы выклюют семена из земли. Чтобы конопля выросла тонковолокнистой и густой в сеятели старались выбирать мужчину с густыми волосами и бородой.

В старину конопляное масло часто выручало деревенских жителей. Им сдабривали каши, а макая в него черный хлеб, крестьяне надеялись защититься от болезней желудка.

В былые времена коноплю растили и обрабатывали под стать льну. Из конопляных волокон женщины ткали грубые ткани – «посконь». Этой тканью в погребах укрывали на зиму картофель. Из неё шили мешки, в которых хранили зерно и овощи от тления и замерзания.

Коноплю использовали и в медицинских целях – масло отличное средство при ранах и ожогах, а кашицу из толченых семян смешивали с молоком и использовали в качестве размягчающей припарки. Разогретое конопляное масло втирали в поясницу, чтобы избавиться от почечных и поясничных болей и крестцовой ломоте.

Кроме того, коноплю применяли и для защиты от нечистой силы. Рано утром знахари выливали на землю конопляное масло и обращаясь на все четыре стороны, говорили: «Вылетайте птицы с дерева, выходите рыбы с моря, а тело покинь злой дух. Аминь».

Приметы и поверья

Появилось много оводов – к урожаю огурцов. Рябина обильно цветет – к урожаю конопли. Мошки и комары столбом вьются – к вёдру. Боярышник обильно цветет – к суровой зиме. Жуки резво летают и жужжат – к теплому солнечному дню. Трава утром сильнее обычного пахнет – быть дождю. Много муравьёв возле муравейника – к хорошей погоде. Духота при восходе солнца – к ненастью. Сон с 4 на 5 июня вещий. Он в точности исполнится у тех, кто в этот день родился.

Люди, родившиеся 5 июня, плодовитые и богатые. Им следует носить рубин.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24