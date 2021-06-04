Катунь24: Летние учебные сборы проходят у единственной в Алтайском крае кадетской школы-интерната

6 дней будущие защитники Отечества живут в полях и проходят инженерную, тактическую, огневую и военно-медицинскую подготовку.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Летние учебные сборы проходят у единственной в Алтайском крае кадетской школы-интерната

Почувствовать себя настоящими военными кадеты из Алтайской школы-интерната могут на учебно-полевых сборах. Это своеобразное подведение итогов учебного года – возможность показать на практике свои умения и навыки, которые они приобрели во время учебы, и проверить себя на прочность.

Антон Палейко, десятиклассник, старшина полевого лагеря, проходит все этапы учебной подготовки уже третий раз. В кадетском корпусе чувствует себя как дома. Хочет поступить в институт ФСБ в Галицыно и дослужиться минимум до полковника. Свои первые учебно-полевые сборы запомнил на всю жизнь.

Кадеты на протяжении 6 дней проживают в полевом лагере. Условия в нем приближены к армейским стандартам. Проживают в палатках, оборудованы места для приёма пищи, умывания, медчасть. До обеда – учебные занятия, после — спортивно-массовые состязания.

Работа с действующими военнослужащими для кадетов – опыт и мотивация для поступления в силовые структуры. Такие занятия необходимы, чтобы молодые люди решили, хотят ли они связывать свою дальнейшую жизнь с военной службой.

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