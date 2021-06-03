Катунь24: Ливни, град и грозы: ухудшение погоды прогнозируют в Алтайском крае

Непогода сохранится в регионе 3 и 4 июня 2021 года.

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3 июня в крае столбики термометров покажут +31…+36 гр. Местами возможны кратковременные дожди, грозы, град. Ветер южный, 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с, при грозах местами шквалы до 23 м/с.

В Барнауле температура воздуха составит +23…+28 гр., по югу до +33 гр. Во второй половине дня ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 6-11 м/с, при грозе порывы до 16 м/с.

4 июня в регионе воздух прогреется до +23…+28 гр., по югу до +33 гр. На большей части территории также кратковременные дожди, грозы, местами сильные дожди, град. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с, при грозах местами шквалы до 23 м/с.

В краевой столице ветер юго-западный, 6-11 м/с, при грозе порывы до 16 м/с. Кратковременные дожди, грозы. Температура +26…+28 гр., сообщает Алтайский ЦГМС.

Катунь24