Катунь24: Лукерья Комарница: традиции и приметы на 26 мая

По приметам, 26 мая появляются комары. Если это произошло, то летом ожидается ягодное изобилие. В народном календаре дата получила название Лукерья Комарница в честь святой Гликерии, поминаемой в святцах дважды: Гликерия Ираклийская – раннехристианская мученица, проживавшая во II веке и пострадавшая за веру при римском императоре Антонине Пие.

Фото: vsyamagik.ru

Гликерия Новгородская – православная святая, почитаемая как праведная дева. Жила она в Великом Новгороде и умерла около 1522 года. Сведения о жизни святой крайне скудны. Известно, что она была дочкой Пантелеимона, старосты новгородской Людогощей улицы. Почитание Гликерии началось с обретения в 1572 году на церковном кладбище практически нетленного тела девушки. Обретение мощей совпало с приездом в город Ивана Грозного и нашло своё отражение в Новгородской летописи.

Открыл мощи новгородский архиепископ Леонид. Происхождение и имя девушки определили по надписи на её надгробии. О приблизительном времени смерти Гликерии сообщила пожилая местная жительница, ставшая свидетельницей её похорон.

В Новгороде был устроен крестный ход по случаю обретения мощей, которые поместили в церкви Флора и Лавра, где сразу они начали совершать чудеса:

в первый день исцелился сын подьячего, в честь этого события весь день в Новгородском кремле звонили колокола;

1 августа этого же года у гроба Гликерии исцелился человек от болезни глаз.

В 1941-1943 годах церковь, в которой находили мощи святой, была полностью разрушена после артобстрелов. На её месте был разбит парк, раскопки до этого времени здесь не производились.

Традиции и обычаи

Святая Гликерия в речи наших предков превратилась в Лукерью, с которой связали появление комаров. В одних местах этот день считался крайне благоприятным для сева гречихи, в других же бытовало мнение, что на Лукерью сеять ничего нельзя, потому что не взойдёт.

По поверью, в этот весенний день с теплым ветром прилетают мошки и комары. После появления комаров можно сеять рожь.

26 мая заговаривают зубы, чтобы никогда не болели. Для этого нужно найти в дереве дупло, отломить сучок, который ближе к нему расположенный. На сучок трижды читают заговор и три раза его прикладывают к больному зубу, после чего кладут в дупло. Слова заговора такие:

«Месяц на небе, червяк в дереве, щука в воде, а зубная боль в дупле.

Пусть у меня, рабы Божией (имя), зубы не болят, десны не кровят, не горят и не ноют.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

Приметы и поверья

Если в этот день появились комары, то летом будет много ягод. Крупный комар – к доброму году. Много комаров – к дождю и хорошему овсу. Мало комаров – овса и травы не будет. Комары вьются – к теплым и солнечным дням. Человек, убивший комара, избавится от сорока грехов. Много мошек – готовь под грибы лукошки. Часто ласточки и стрижи летают – к теплу. Сон с 25 на 26 мая неопасный. Сновидение, увиденное днем 26 мая, скорее всего, пустое.

Людям, родившимся 26 мая, свойствен комариный характер – могут больно задеть словом, а порой чересчур назойливы. Им подходит жемчуг.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24