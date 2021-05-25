Катунь24: Львица напала на дрессировщика во время представления под Новосибирском

Животное атаковало артиста прямо во время представления гастролирующего частного Уральского цирка шапито в поселке Мошково.

Фото: Инцидент Новосибирск

На кадрах видео, которое появилось в соцсетях, видно, что львицы вышли на манеж и стали играть друг с другом. После вышел дрессировщик и призвал животных занять исходную позицию, однако животное внезапно набросилось на него. Дрессировщик стал отбиваться от львицы. Ему пытались помочь сотрудники. Львица отпустила дрессировщика, и он продолжил номер. Однако вскоре животное вновь накинулось на артиста. Зрители в панике ринулись из циркового шатра на улицу.

В результате пострадавший с рваными ранами рук и ног попал в больницу. После оказания медицинской помощи его отпустили.

Львицу, возможно, теперь отдадут в зоопарк.

«Веге пять лет, и она с детства была своенравной. Ее сестра Санта, с которой они выступали до сегодняшнего дня, совсем другая. После инцидента Вегу отстранили от работы, на арену больше она не выйдет. Мы будем договариваться с зоопарками, чтобы ее поменять на маленького львенка. Вега еще молодая, она сможет дать потомство», — рассказал журналистам НГС пострадавший дрессировщик.

Катунь24