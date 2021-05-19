Катунь24: Летний отдых в санаториях Алтайского края назвали самым популярным в Сибири

Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг наиболее популярных мест для отдыха этим летом в Сибири.

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В пятерку лучших попали Алтайский край, Новосибирская, Омская, Иркутская области и Республика Алтай.

В санаториях Алтайского края летний отдых и лечение обойдется в среднем 4390 рублей в сутки за проживание, питание и лечебно-оздоровительные процедуры.

Дешевле отдых обойдется в Томской области (2415 рублей в сутки), дороже всего — в санаториях Республики Алтай (4430 рублей в сутки).

Как отмечают на портале, туристы все чаще выбирают санатории в своем или соседнем регионе проживания для отдыха и лечения из-за отсутствия необходимости проходить акклиматизацию, небольших транспортных расходов и низкой стоимости по сравнению с южными курортами.

Катунь24