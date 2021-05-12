Катунь24: Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца предупреждает жителей Алтайского края о приближении магнитной бури

Геомагнитная обстановка начнёт меняться с 12 мая 2021 года, сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.

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По предварительным данным, 12 мая 2021 года солнечная активность увеличится до 4 баллов. 13 и 14 мая ожидается магнитная буря на 4 балла. 16 мая, по прогнозам лаборатории, магнитная буря достигнет 6 баллов. Возмущения таких показателей считаются колебаниями среднего уровня, однако метеозависимые люди могут ощутить сильное недомогание.

Как обезопасить себя от последствий?

Научно доказано, что магнитные бури отрицательно влияют на биологические организмы. Чтобы обезопасить себя от неприятных последствий, нужно следовать простым правилам:

Откажитесь от вредных привычек. Особенно рекомендуется сократить употребление алкогольных напитков в больших количествах.

Добавьте в свой рацион больше овощей и фруктов. Постарайтесь отказаться от жирных и жареных блюд, а также употребления пищи на ходу.

Пейте больше чистой воды.

В этот период желательно отказаться от крепкого чая и кофе. Отдайте предпочтение травяным чаям и настоям.

Ароматические ванны с эфирными маслами лимона или лаванды придадут вам сил и повысят настроение.

Во время магнитных бурь только легкие физические нагрузки принесут вам пользу. Начните утро с зарядки, а завершите день пробежкой по парку.

Избегайте тесной, обтягивающей одежды, в которой вы не ощущаете себя комфортно. Откажитесь от тяжелых меховых изделий и синтетических нарядов.

В период геомагнитных колебаний следует внимательно относиться к своему здоровью. Если недомогания становятся невыносимыми, а состояние постоянно ухудшается, немедленно обратитесь к врачу. Принимать какие-либо лекарства без рекомендаций специалистов запрещено.

Катунь24