Катунь24: Лжесотрудники банка похитили более 200 тысяч рублей у барнаульца

Неизвестные украли 202 тысячи рублей с банковских карт 41-летнего барнаульца. Пострадавший обратился в полицию.

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В ГУ МВД по Алтайскому краю рассказали подробности происшествия. Потерпевшему поступил звонок от незнакомого мужчины, который представился сотрудником безопасности банка. В беседе он рассказал, что был запрошен перевод денежных средств, сумму которого он не называл. В дальнейшем мошенник предложил создать безопасный кошелёк. Мужчина согласился и скачал приложение по указанию, ввёл данные своих кредитных карт, после чего ему стали приходить SMS-уведомления о списании денег. Так мужчина лишился 202 тысячи рублей. После этого потерпевший позвонил в банк, где ему пояснили, что всё это время он общался с мошенниками.

Полицейские возбудили уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Если мошенников найдут, им будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Катунь24