Катунь24: Льву необходимо настроиться на работу, а Водолею обещают тихий день. Гороскоп на 11 мая

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 11 мая.

Овен будет вынужден то и дело вспоминать о финансовой стороне своих дел и о необходимости привести их в порядок. Это вовсе не означает, что его ожидают проблемы с деньгами – просто ситуация будет требовать уделять этому вопросу внимание. Сегодня хороший день для того, чтобы Овен разобрался со своим личным бюджетом, посчитал прибыль и составил бизнес-план на ближайшие недели или дни. Последовав этому совету, Овен не прогадает!

Работоспособность Тельца может удивить даже его самого, не говоря уже о коллегах и близких людях. Глядя в корень любой проблемы, Телец сможет сосредоточиться на ней и в итоге – подобрать к ней универсальный ключик. Научные изыскания, учеба и вообще любая работа, требующая внимательности и терпения, сегодня будет удаваться Тельцу как никогда. А вот настроение способно давать сбои: сегодня Телец будет демонстрировать свою раздражительность по поводу, и без.

Звезды гороскопа советуют Близнецам избегать слишком большого внимания со стороны окружающих. День не склоняет Близнецов к тому, чтобы они сумели проявить себя в самом выгодном свете, а значит, если время терпит, лучше подождать. Зато сегодня – идеальный день для того, чтобы Близнецы подготовили свой будущий успех. Поработайте как следует над своим проектом, приготовьте нужные материалы, продумайте аргументы – когда придет время оказаться в центре внимания, вы сумеете поразить всех!

Рак имеет все шансы столкнуться с таким редким и интересным явлением, как дежавю. Его внутренний мир, фантазии, воспоминания и мечты смешаются с реальностью, стирая ее границы. Не удивляйтесь, если вы вдруг встретите человека из своего прошлого или же кого-то, кто очень на него похож. Или уловите знакомые черты в совершенно незнакомом месте. Не только реальность влияет на наш внутренний мир, но и наоборот. И сегодня у Рака будет прекрасная возможность в этом убедиться.

Льву необходимо настроиться на работу, однако сделать это ему будет нелегко! День потребует от него концентрации внимания и умения справляться с большим наплывом дел. Все это Лев готов продемонстрировать, однако окружающие раз за разом будут выводить его из себя, мешая сосредоточиться. Чтобы сделать все, что он запланировал, Льву следует хотя бы на время скрыться от шума и суеты. Тихое и укромное место, в котором он может запереть дверь на ключ, – вот все, что нужно Льву, чтобы свернуть сегодня горы!

Дева будет стремиться к искреннему общению! Обычные поверхностные разговоры могут ее раздражать и даже приводить к обидам и стычкам. Однако если она хочет узнать какого-то человека получше, звезды гороскопа советуют Деве не откладывать это на другой день. Не важно, кто это – любимый человек Девы, коллега или партнер. Поговорите с ним сегодня по душам, узнайте, о чем он думает и к чему стремится. Это может стать первым шагом на пути к вашим особенным отношениям.

Весам может казаться, что они всеми силами пытаются избежать конфликтов, но конфликты сами находят их. Противостояния, обиды на пустом месте – все это будет пышным цветом расцветать там, где появляются Весы. На самом же деле причиной недоразумений будут именно они: день обещает выдаться горячим на эмоции, и им достаточно любой искры, чтобы заполыхало пламя! Если Весы не хотят провести день в спорах, им стоит спокойнее реагировать на мелкие провокации окружающих.

Звезды гороскопа советуют Скорпиону не ставить перед собой никаких грандиозных задач. Это день, когда ему не стоит ничего доказывать – ни себе, ни другим. Какие-то дела уже сделаны, а другие пока подождут. Сегодня звезды советуют Скорпиону взять временную передышку, расслабиться и отдохнуть. А если ему не сидится на месте, стоит вместо больших дел взяться за те, которые отнимут у него минимум душевных сил – к примеру, за домашнюю работу. Или хотя бы разбить один большой проект на несколько легких этапов.

Контакты Стрельца с окружающими будут сведены к минимуму. И виноват в этом в первую очередь сам Стрелец – ему будет труднее, чем обычно, общаться с людьми. Если же он все-таки заставит себя поддерживать общение, что-то хорошее из этого вряд ли получится: его раздражительность способна провоцировать ссоры. Так что звезды гороскопа советуют Стрельцу сегодня полагаться только на себя: лучше всего ему в этот день будут удаваться те дела, где он действует в одиночку.

Козерог поймет смысл выражения «Вся жизнь – театр», ведь он будет играть в спектакле главную роль! Ощущение, что он находится на сцене, под светом прожекторов, может преследовать Козерога весь день, заставляя его вести себя соответственно – то есть демонстративно. Более того, Козерог способен сегодня примерить на себя трагическую роль, давая понять окружающим, насколько его не ценят и не понимают. Чтобы трагедия не превратилась в комедию, Козерогу не следует слишком уж жалеть себя – если повод действительно есть, пусть лучше за него это сделают другие.

Звезды гороскопа обещают Водолею тихий день, который лучше провести в домашних заботах или же в строительстве планов на будущее. Затейте уборку, разложите вещи по полочкам, а заодно приведите в порядок свои мысли. Водолею не мешает подвести итоги тому, что было сделано в последнее время, а затем продумать план действий на ближайшее время. А вот столкновений с близкими людьми Водолею сегодня необходимо избегать – даже мелкие обиды способны вылиться в тяжелые ссоры.

Рыбы будут отличаться повышенным любопытством и желанием проникнуть в чужие тайны. Если в обычные дни их не слишком волнует, что скрывают от них окружающие, то сегодня они способны приложить немало усилий, чтобы это узнать! Впрочем, ситуация может складываться так, что Рыбы невольно познакомятся с чьим-то секретом или случайно выболтают свой. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют им держать язык за зубами и обходить сплетников стороной.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24