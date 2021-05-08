Катунь24: Лесоводы Алтайского края очистили лес от мусорных «подснежников»

Сотрудники лесничеств ежегодно приводят в порядок популярные среди населения места отдыха в лесу.

Фото: Министерство природы Алтайского края

По данным регионального Минприроды, стихийное захламление образовалось в регионе на площади 1 га. Свалку вдоль трассы Бийск – Белокуриха очистили специалисты Белокурихинского лесничества совместно с работниками КАУ «Боровлянский лесхоз».

«Работу по очистке леса от мусора мы проводим ежегодно, но к концу туристического сезона все возвращается на свои места. Не щадят отдыхающие даже беседки с навесами, оборудованные специально для отдыха, с заботой о людях. Здесь бытовых отходов накапливается еще больше. Но мы не опускаем руки – надеемся, что рано или поздно люди одумаются. Ведь такое отношение к природе может привести к необратимым негативным последствиям», – рассказывает Наталия Стычинская, начальник отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству.

Коллег поддержали также сотрудники отдела по Павловскому лесничеству. Они вместе со своими детьми провели первомайский субботник в Касмалинском бору, где собрали 32 мешка мусора строительных и бытовых отходов. Также среди них были старые запчасти от автомобилей и старый телевизор.

Катунь24