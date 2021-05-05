Катунь24: Луковый день: традиции и приметы на 5 мая
По приметам на 5 мая определяли погоду на осень. По традиции в этот день высаживали лук на грядки. В народном календаре дата получила следующие названия Лука, Виталий, Фёдор, Луковый день, Чащобные хороводы.
Фото: vsyamagik.ru
Традиции и обычаи
В святцах в начале мая святые Феодоры упоминаются подряд:
- 3 мая почитают преподобного Феодора Власяничника;
- 4 мая чтут память мученика Феодора из Пергии;
- 5 мая – преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского.
Ко всем этим святым относится одно верование и присловье – На Фёдора покойники по земле тоскуют. В дни памяти святых Феодоров посещали погост и поминали усопших родных.
Преподобному Виталию в этот день служили молебен и молились о защите от плотской страсти.
5 мая в народном календаре больше известно как день Луки, или Луковый день. У крестьян в эту весеннюю пору подходили к концу практически все припасы. Этот факт подчеркивает одна из приговорок:
На Луки нет ни хлеба, ни муки.
Имя святого крестьяне связали с насущными огородными работами, и посвятили день его памяти луку – важнейшему травянистому растению, без которого не обходился ни будничный, ни праздничный стол наших пращуров. В былые времена считалось, что лук наполняет организм энергией, придает человеку храбрости и сил. Поэтому нередко его добавляли в блюда воином. Ещё свято верили в то, что специфический запах лука отгоняет недуги и защищает от них. Во время эпидемии в каждом доме вывешивали тугие связки лука. Растение богато минеральными солями кальция, калия, фосфора и магния. Кроме того, в луке содержатся летучие вещества — фитонциды, которые борются с болезнетворными и гнилостными бактериями.
Особенно ценится лук за свои целебные качества. Его используют при лечении насморка, ангине, нагноительных процессах в легких, ожогах, кашле. Регулярное употребление лука способствует уменьшению сахара и холестерина в крови. Отвар луковой шелухи используют при лечении цистита, а также для укрепления волос.
В былые времена к посадке лука относились серьезно и высаживали всегда в больших количествах, чтобы хватило на всю зиму.
Прежде чем выйти из дома и отправиться на огород, правой ногой наступали на левую и говорили:
«Я земле дам, а она мне отдаст, и никто в этом мне не помешает. Аминь».
Накануне Юрьева дня (6 мая) проводили обряд «Ляля», которым как бы «лелеяли» погожее время. Вокруг яблони девушки водили хороводы и пели песни. Самую красивую девушку, Лялю, перевязывали зеленью и лентами, на голову надевали венок из свежих полевых цветов. Потом Лялю усаживали на скамью и водили вокруг неё хороводы.
Обычно в это время в первый раз можно услышать кукушку. Услышав кукование, достаньте кошелек, тряхните им и скажите:
«Как кукушка будет всё лето куковать,
Так ко мне деньги будут приставать.
Ключ, замок, язык. Аминь».
Приметы и поверья
- Если убывающая луна, то с севом можно не спешить, потому что до поздней осени морозов не будет.
- Кукушка закуковала – больше морозов не будет.
- Кукушка кукует регулярно – к теплой погоде.
- Гроза – к хорошему урожаю.
- Если за окном тепло и ясно, то пора приступать к посевным работам.
- 5 мая старались без надобности не ходить в лес, особенно поодиночке. Верили, что в этот день нечистая сила водит чащобные хороводы и может человека с собой увести.
- Несчастливый день.
- Сны с 4 на 5 мая в точности сбываются. Сновидение, увиденное днем 5 мая, является вещим
Людям, родившимся 5 мая, в одиночестве опасно ходить в лес. Им следует носить сапфир.
По материалам сайта vsyamagik.ru