Катунь24: Льву советуют не изобретать велосипед, а Раку стоит держать свои идеи при себе. Гороскоп на 24 апреля

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 24 апреля.

Все дела, связанные с наведением и соблюдением порядка, будут даваться Овну легче обычного! Его может бессознательно тянуть к тому, чтобы рассортировать бумаги по полочкам или заполнить скопившиеся квитанции. Не надо противиться этому порыву! Звезды гороскопа советуют Овну сегодня переделать все, на что ему вечно не хватает времени и сил: ответить на письма, сделать уборку, навести порядок в ящиках стола. Расправившись с завалами, Овен продвинется далеко вперед.

День, когда окружающие будут настроены к Тельцу благосклонно и готовы обсудить самые смелые его предложения. Поэтому если у Тельца есть готовые идеи, которые он не решался озвучить, ему стоит наконец-то произнести их вслух. Не факт, что все его предложения будут приняты на «ура», но сегодня, по крайней мере, есть шанс, что их возьмут на заметку. Телец может даже попробовать настоять на своем или немного поторговаться – почему бы и нет?

Близнецам следует прислушиваться к советам окружающих – даже если они считают, что совершенно в них не нуждаются. Звезды гороскопа обещают, что чужие слова в этот день способны уберечь их от ошибок или же наоборот – натолкнут на ценную идею, которая со временем принесет хорошие плоды. Так что даже если услышанный сегодня совет или мысль исходят от человека, в чьей мудрости Близнецы не уверены, им стоит взять их на заметку. А почему бы и нет? Ведь главное-то – результат.

Звезды гороскопа советуют Раку держать свои идеи (особенно новаторские) при себе. Они вряд ли найдут понимание у окружающих, а вот навредить могут. Самое интересное, что вред может оказаться неожиданным. К примеру, кто-нибудь примет идею Рака, исказит ее, а Рак в итоге будет ответственным за результат. Другими словами, чтобы избежать недоразумений, Раку сегодня надо удержаться от соблазна поумничать. Хотя сделать это ему будет ой как непросто!

Звезды гороскопа советуют Льву не изобретать велосипед: в конце концов, его уже давно изобрели! Есть какая-то проблема? Прежде чем предложить свой вариант, Льву стоит посмотреть на то, как этот же вопрос до него решали другие. Воспользовавшись чужими идеями, Лев сегодня сэкономит массу времени и сил. Ведь главное – не обладать информацией по любому вопросу, а знать, где найти ее в нужный момент.

Деве следует задуматься над укреплением своего авторитета. Обаяние Девы откроет для нее пути к сердцам людей, однако эту симпатию необходимо подкрепить делом. Так что в течение дня Деве придется поработать над своим имиджем: взять инициативу в свои руки, озвучить интересную идею или продемонстрировать окружающим какой-нибудь другой свой талант.

Даже самые простые, рутинные дела у Весов могут продвигаться кое-как, со скрипом. И дело не только в том, что Весам будет мучительно трудно на них сосредоточиться. Просто то и дело, буквально на пустом месте, у Весов могут возникать сбои, а их усилия исправить ситуацию вряд ли дадут результат. Вот почему звезды гороскопа советуют сегодня Весам расслабиться и плыть по течению. Итог все равно будет тем же, зато силы и нервы они сберегут.

Скорпиона может буквально распирать от желания поделиться с окружающими какими-то новаторскими идеями и планами. Однако звезды гороскопа предупреждают, что делать это надо постепенно и осторожно. Общественное мнение сначала нужно подготовить, а уже потом шаг за шагом делиться информацией. Иначе есть большая вероятность того, что сегодня слова Скорпиона будут неправильно восприняты, а его идеи не найдут понимания и поддержки даже у родных и друзей.

День Стрельца пройдет под бумажным флагом! Даже если в обычные дни он тяготится бюрократией и писаниной, сегодня ему следует целый день держать под рукой рабочий блокнот, старательно занося в него все текущие дела и планы. Звезды гороскопа заверяют Стрельца, что такая деятельность пойдет ему на пользу, более того – он сам будет неосознанно стремиться к ней. Благодаря желанию все упорядочить и разложить по полочкам, сегодня в Стрельце проснется настоящий бюрократ! Это поможет ему привести в идеальный порядок свои планы, свои мысли и даже свои чувства.

Козерог, вполне возможно, захочет в чем-то рискнуть, но звезды гороскопа делать это категорически не советуют: его представление о происходящем не учитывает каких-то важных факторов. Возможно, Козерог не владеет всей информацией или плохо просчитал варианты. А может быть, кто-то из окружающих намеренно дезинформирует его. Так что главным правилом Козерога в делах сегодня должна стать осторожность, а не риск. Решившись на опрометчивый шаг, он потеряет многое.

Тот самый день, когда инициатива Водолея может оказаться наказуемой. Или привести к последствиям, которых Водолей совсем не ожидал. Другими словами, девиз этого дня простой: «Не умничай, не выделяйся!». Лучше уподобиться хамелеону и слиться с окружающей средой, чем из самых лучших побуждений весь день стараться, предлагать свои идеи, лезть из кожи вон – и оказаться в чем-то виноватым.

Рыбам придется уподобиться герою фильма «Всегда говори «да». Ситуация потребует от них то и дело высказывать свою лояльность, улыбаться и соглашаться! Впрочем, как и в фильме, сегодня согласие Рыб будет оказывать на окружающих поистине волшебное действие. Пусть не всегда улыбка Рыб будет искренней, а слова – от души, зато выгода, которую Рыбы в итоге получат, окажется самой что ни на есть настоящей!

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24