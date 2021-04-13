Катунь24: Лучшие фильмы о полётах в космос ко Дню космонавтики

Сегодня исполняется 60 лет с момента первого полета человека в космос. Публикуем пять увлекательных российских фильмов к этой дате.

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«Салют-7», 2017

Этот фильм основан на реальных событиях: советская космическая станция, которая находится на орбите в беспилотном режиме, внезапно теряет управление. Для исправления неполадки нужны профессионалы и герои. Было принято решение отправить на орбиту спасательную экспедицию. Космический экипаж должен найти «мертвую» станцию и впервые в мире провести стыковку с 20-тонной глыбой неуправляемого железа. Смогут ли два человека предотвратить неминуемую катастрофу и спасти планету от падения станции?

«Время первых», 2017

В фильме также рассказывается о двух советских героях-космонавтах, но действие разворачивается в 1960-е годы. Две супердержавы – СССР и США – бьются за первенство в космической гонке. Пока СССР впереди, но на очереди выход человека в открытый космос. За две недели до старта взрывается тестовый корабль. Времени, чтобы выявить причины, нет.

«Гагарин. Первый в космосе», 2013

Фильм посвящен первым шагам человечества на пути освоения космоса и непосредственно судьбе первого космонавта Юрия Гагарина. Основной лейтмотив – борьба за право быть первым: соревнование в первом отряде космонавтов; конкуренция технологий в ракетостроении; противостояние сверхдержав – СССР и США.

Фильм ценен тем, что это первая биография героя, одобренная его дочерьми.

«Первые на Луне», 2005

Это псевдодокументальное расследование о том, как советские ученые еще при Сталине, в конце 30-х, в обстановке строжайшей секретности готовили полет человека на Луну.

«Пришелец», 2018

История про будущее: в 2050-х годах наш космонавт в одиночку оказывается на Красной планете, где борется за выживание.

Катунь24