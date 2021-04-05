Катунь24: Лебеди обосновались на реке в черте города Бийска

С приходом тепла жители Бийска заметили лебедей, обосновавшихся на оттаявшем участке Бии в районе Зелёного Клина.

Фото: instagram.com/irinamykcyn3050

Как сообщает «Бийский рабочий», горожане спешат понаблюдать за красивыми птицами, которые плавают близко к берегу. Некоторые решаются их подкормить.

Не исключено, что это кликуны с озера Светлое, которые улетают на другие оттаявшие поблизости водоёмы, чтобы потом полететь на Север.

Катунь24