Катунь24: Лебеди обосновались на реке в черте города Бийска

Катунь24: Лебеди обосновались на реке в черте города Бийска05.04.2021
С приходом тепла жители Бийска заметили лебедей, обосновавшихся на оттаявшем участке Бии в районе Зелёного Клина.
Фото: instagram.com/irinamykcyn3050
Как сообщает «Бийский рабочий», горожане спешат понаблюдать за красивыми птицами, которые плавают близко к берегу. Некоторые решаются их подкормить.
Не исключено, что это кликуны с озера Светлое, которые улетают на другие оттаявшие поблизости водоёмы, чтобы потом полететь на Север.